Kiosque & Co Marseille 1er Arrondissement, 22 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Kiosque & Co La Canebière Haut Canebière Marseille 1er Arrondissement

2022-06-22 – 2022-06-22 La Canebière Haut Canebière

Marseille 1er Arrondissement 13001

Haut Canebière



• Au Kiosque à Musique

14h00 – Gendarmery (Boys band de musique préventive)

15h00 – Mektoub (Cirque, théâtre, danse et chant)

16h30 – Nkumba System (Concert / Afro-colombien)

17h45 – James Stewart (DJ Set / Afrobeat-funk-soul)

18h30 – Benin International Musical (Concert / Rock- rap alternatif vodoun)

Adresse : Square Léon Blum – 13001 Marseille



• Au Jardin Labadié

14h00 – Bibliocyclette (Bibliothèque mobile, espace de lecture) par Fotokino

16h00 – Raboum 1 (boum pour enfants : DJ rigolo, paillettes à gogo, déguisements…)

17H00 – Raboum 2 (boum pour enfants : 2e session)

Adresse : Place Alexandre Labadié – 13001 Marseille



• La Brasserie Blum propose une soirée D JSet à partir de 20h avec Selecter The Punisher, James Stewart, et Jack de Marseille.



Buvette et restauration sur place

Pôle infos des associations culturelles et sociales locales



Kiosque & Co, une programmation en plein cœur de ville entre les quartiers Belsunce, Noailles et Réformés, proposée par la Mairie des 1er et 7e arrondissements de Marseille et imaginée par Le Théâtre de l’Œuvre, La Mesón, et Le Daki Ling.

https://www.facebook.com/pg/Mairie1et7/events/

