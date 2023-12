Le Comité des Fêtes kiosque city stade Oyré Catégories d’Évènement: Oyré

Vienne Le Comité des Fêtes kiosque city stade Oyré, 15 décembre 2023 15:00, Oyré. Le Comité des Fêtes Vendredi 15 décembre, 16h00 kiosque city stade Venez passez une agréable soirée en notre compagnie avec un verre de vin chaud ou de chocolat chaud pendant que les enfants feront du manège.

Le comité vous préparera leur delicieux burger frites. Un barnum sera installé pour que vous puissiez les déguster a l’abri.

Sans oublier notre défilé de tracteur illuminé à 18h30. kiosque city stade route de saint Ustre oyre Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T16:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

