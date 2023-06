Groupes de musique et danse country Kiosque Cayeux Sur Mer Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’Évènement: Cayeux-sur-Mer

Somme Groupes de musique et danse country Kiosque Cayeux Sur Mer Cayeux-sur-Mer, 21 juin 2023, Cayeux-sur-Mer. Groupes de musique et danse country 21 et 22 juin Kiosque Cayeux Sur Mer Ambiance garantie à Cayeux-sur-Mer pour la Fête de la Musique!

Au programme :

17h-18h : Concert du groupe BLOOM, Groupe Folk, électro-acoustique. Au Kiosque.

18h30-20h30 : Concert de Robert Gillard au bar l’Embuscade.

À partir de 19h : Concert de Monsieur Salvatore La Monica. Au kiosque.

20h-22h : Démonstration de danse Country. À l’entrée principale de la plage.

22h30 : Char musical animé avec les Jeunes Agriculteurs. Ambiance, bonne humeur et danse sont au rendez-vous. Au kiosque.

