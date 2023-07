Concert de Dorian Kiosque Arcachon, 29 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Originaire du Bassin d’Arcachon, jeune chanteur, guitariste autodidacte et passionné, Dorian se produit depuis des années principalement dans le grand SUD-OUEST et depuis peu dans toute la France.

Il démultiplie les dates accompagné de ses musiciens avec lesquels il interprète ses propres compositions puis quelques reprises pop et variétés françaises.

GUIDE DES ANIMATIONS

étéSOMMAIRE CALENDRIER JUILLET

SAMEDI 29 JUILLET

CONCERT DORIAN 21h

Au Kiosque du Moulleau

Comité Moulleau Village

comite.moulleau.village@gmail.com

Tél. : 0786767320.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

Kiosque

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A native of the Bassin d’Arcachon, Dorian is a young singer and self-taught guitarist with a passion for music. He has been performing for years, mainly in the greater SOUTH-WEST of France, and more recently throughout France.

Accompanied by his musicians, he performs his own compositions as well as a number of pop and French variety covers.

ENTERTAINMENT GUIDE

summerSUMMARY CALENDAR JULY

SATURDAY JULY 29

CONCERT DORIAN 9pm

At the Moulleau Bandstand

Moulleau Village Committee

comite.moulleau.village@gmail.com

Tel: 0786767320

Dorian, originario de Bassin d’Arcachon, es un joven cantante y guitarrista autodidacta apasionado por la música que lleva años actuando, principalmente en el suroeste de Francia y, más recientemente, por toda Francia.

Realiza una gran variedad de actuaciones acompañado por sus músicos, con los que interpreta sus propias composiciones, así como numerosas versiones pop y de variedades francesas.

GUÍA DEL ESPECTÁCULO

veranoSUMARIO CALENDARIO JULIO

SÁBADO 29 DE JULIO

CONCIERTO DORIAN 21:00 h

En el quiosco de música de Moulleau

Comité del pueblo de Moulleau

comite.moulleau.village@gmail.com

Teléfono: 0786767320

Dorian kommt aus dem Bassin d’Arcachon, ist ein junger, leidenschaftlicher Sänger und autodidaktischer Gitarrist, der seit Jahren vor allem im Südwesten Frankreichs und seit kurzem auch in ganz Frankreich auftritt.

Er tritt in Begleitung seiner Musiker auf, mit denen er seine eigenen Kompositionen und einige Coverversionen von Pop und französischem Varieté vorträgt.

ANIMATIONSFÜHRER

sommerInhaltsverzeichnis kalender Juli

SAMSTAG 29. JULI

KONZERT DORIAN 21h

Am Kiosk von Moulleau

Komitee Moulleau Village

comite.moulleau.village@gmail.com

Tel.: 07867320

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Arcachon