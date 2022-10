Ça cartonne! Kiosque à Musique – Place Nationale 06600 Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Ça cartonne! Kiosque à Musique – Place Nationale 06600 Antibes, 15 octobre 2022, Antibes. Ça cartonne! Samedi 15 octobre, 10h00 Kiosque à Musique – Place Nationale 06600 Antibes

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture Kiosque à Musique – Place Nationale 06600 Antibes Place Nationale 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Un tournevis, une scie, des boulons et des vis : viens construire un grand dôme en carton. Un chantier participatif pour réaliser une architecture à habiter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T16:00:00+02:00 histoires de

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Kiosque à Musique - Place Nationale 06600 Antibes Adresse Place Nationale 06600 Antibes Ville Antibes Age maximum 99 lieuville Kiosque à Musique - Place Nationale 06600 Antibes Antibes Departement Alpes-Maritimes

Kiosque à Musique - Place Nationale 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Ça cartonne! Kiosque à Musique – Place Nationale 06600 Antibes 2022-10-15 was last modified: by Ça cartonne! Kiosque à Musique – Place Nationale 06600 Antibes Kiosque à Musique - Place Nationale 06600 Antibes 15 octobre 2022 Antibes Kiosque à Musique - Place Nationale 06600 Antibes Antibes

Antibes Alpes-Maritimes