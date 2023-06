QUE TENGO Kiosque à Musique Montauban, 21 juin 2023, Montauban.

QUE TENGO Mercredi 21 juin, 22h00 Kiosque à Musique

QUE TENGO

(Métissage de cumbia moderne et de sonorités afro-caribéennes)

Que Tengo, c’est l’embarquement immédiat pour un métissage explosif de cumbia moderne et de sonorités afro-caribéennes, une chaleur tropicale qui porte la joie communicative de la chanteuse hispano-marocaine Ámbar.

Ce cocktail solaire prend toute sa dimension en live : la complicité et l’énergie des quatre amis font fleurir les sourires et les déhanchés d’un public sous le charme…

Découvrir Que Tengo, c’est partir en voyage jusqu’à ce que bonheur s’en suive !

Kiosque à Musique allée Mortarieu, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T22:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

2023-06-21T22:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

© Cahuate Milk