LA BRUJA cumbia Kiosque à Musique Montauban, 21 juin 2023, Montauban.

LA BRUJA cumbia Mercredi 21 juin, 20h00 Kiosque à Musique

LA BRUJA (cumbia)

La Bruja (“La Sorcière” en espagnol), envoûte par sa musique dans une ambiance de rituel chamanique.

Ce groupe intégralement féminin, trouve ses racines musicales de l’autre côté de l’océan, en Amérique Latine. Partez en voyage musical entre Cumbia colombienne et rythmes ancestraux de la musique andine.

Porteuses d’une identité aussi envoûtante qu’engagée ces 6 femmes, vous ensorcèlent par la puissance mystique et ondulante de ses rythmes entrainants aux paroles pleines de poésie, d’espoir, de résistance et de luttes.

Kiosque à Musique allée Mortarieu, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:30:00+02:00

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:30:00+02:00

© Natalia