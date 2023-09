KIOSQUE & CO: TECHNOPOLICE / RAOUL PETITE Kiosque à musique La Canebière Marseille, 30 septembre 2023, Marseille.

KIOSQUE & CO: TECHNOPOLICE / RAOUL PETITE Samedi 30 septembre, 18h00 Kiosque à musique La Canebière Gratuit

KIOSQUE & CO – GRATUIT ! HAUT CANEBIÈRE (Kiosque à musique + Jardin Labadié)

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 17H – 22H

SAMEDI 21 OCTOBRE 17H – 22H

Buvette et restauration sur place

Kiosque & Co revient les samedis 30 septembre et 21 octobre sur le secteur Haut Canebière ! Au programme : concerts, conférences de poche, spectacles… Un événement festif en plein cœur de ville proposé par la Mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille et imaginée par La Mesón, Le Théâtre de l’Œuvre et Le Daki Ling.

PROGRAMME DU SAMEDI 30 SEPTEMBRE :

▪️ Conférences de poche : 3 sessions (17h30, 18h45, 20h10) – Le plan de A à Z

▪️ 18H – M. FRANÇOIS (spectacle jeune public) – Jardin Labadié

▪️ 19H – TECHNOPOLICE (garage pop) – Square Léon Blum

https://urlz.fr/nxfg

▪️ 20H30 – RAOUL PETITE (rock) – Square Léon Blum

https://urlz.fr/nxfo

PROGRAMME DU SAMEDI 21 OCTOBRE :

▪️ 15H – Manipuloparc : sessions toutes les 20 min (animation jeune public) – Jardin Labadié

▪️ 19H – ITA & MEHDI (musiques du monde) – Square Léon Blum

https://urlz.fr/nxfr

▪️ 20H30 – LABESS (gispy chaabi) – Square Léon Blum

https://urlz.fr/nxfs

INFOS PRATIQUES :

Adresse : Square Léon Blum – 13001 Marseille

Adresse : Place Alexandre Labadié – 13001 Marseille

Buvette et restauration sur place

ℹ️ Pôle infos des associations culturelles et sociales locales

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Kiosque à musique La Canebière la canebière 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://urlz.fr/nxfg »}, {« link »: « https://urlz.fr/nxfo »}, {« link »: « https://urlz.fr/nxfr »}, {« link »: « https://urlz.fr/nxfs »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T18:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00

2023-09-30T18:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00