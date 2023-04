Kiosque & Co: DJELY TAPA / ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS Kiosque à musique La Canebière, 28 mai 2023, Marseille.

Kiosque & Co: DJELY TAPA / ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS Dimanche 28 mai, 17h00 Kiosque à musique La Canebière Gratuit

Kiosque & Co, une programmation en plein cœur de ville entre les quartiers Belsunce, Noailles et Réformés, proposée par la Mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille et imaginée par Le Théâtre de l’Œuvre, La Mesón, et Le Daki Ling.

SAMEDI 28 MAI 17H – 22H

HAUT CANEBIÈRE – 2 LIEUX

Buvette et restauration sur place

AU KIOSQUE À MUSIQUE

▪️ 18H00 – YOUGUR (Spectacle tout public poétique autour de l’instinct de survie)

↘︎ FB : https://vimeo.com/718241315

▪️ 19H00 – DJELY TAPA (Mandingue, blues du désert, électro)

↘︎ FB : https://www.facebook.com/djelytapa

↘︎ YT : https://www.youtube.com/watch?v=yLFVV34pxAk…

▪️ 20H30 – ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS (Multiculturel et festif, entre raï, jazz, funk et chants traditionnels)

↘︎ FB : https://www.facebook.com/orchestrenationaldebarbesofficiel

↘︎ YT : https://www.youtube.com/watch?v=_vXnYtuCYxg…

Adresse : Square Léon Blum – 13001 Marseille

AU JARDIN LABADIÉ

▪️ 17H à 18H – ZIKOTEMPO (spectacle musical jeune public autour des déchets et de l’environnement)

Adresse : Place Alexandre Labadié – 13001 Marseille

Buvette et restauration sur place

ℹ️ Pôle infos des associations culturelles et sociales locales

Kiosque à musique La Canebière la canebière 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Carlos Perez Aznar », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « YG corto.mp4 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1447112475-8ffad351c0129fc604a896b3135e1185bae0c825851de54c1aa07b99232a5f86-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/718241315 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/user25504288 », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/718241315 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/djelytapa »}, {« data »: {« author »: « DJELY TAPA », « cache_age »: 86400, « description »: « #Djelytapa #musicvideo #womenrights #afrofuturism nnDjely Tapa – Le Sais tu ? nnAuteur : Djely TapanCompositeur : Jean MassicottenLabel : Disques Nuits du2019Afrique / distribution BelievenVidu00e9oclip ru00e9alisu00e9 par : Victorine Sentilhes / Yoktownu2019snnWebsite : https://www.djelytapa.comnnSOCIAL NETWORKSnhttps://www.facebook.com/djelytapanhttps://www.instagram.com/djelytapa/nhttps://www.youtube.com/c/DJELYTAPAnnPAROLES COMPLu00c8TESnnHeee mousso hou sai ni ne He mo mu00e8 wan(Es-tu au courant de tous les poids qui pu00e8sent sur les femmes)nnHu00e9 mo mu00e8 wan(Lu2019as-tu entendu)nnHu00e9 ye wan(As-tu vu)nnHu00e9 ma kai wan(Lu2019as-tu fait)nnDounouya mousso sai ni ne hu00e9 mo mu00e8 wan(Les femmes du monde entier souffrent, le sais-tu)nnHe he heeee hu00e9 mo mu00e8 wan(Es-tu au courant de tous les poids qui pu00e8sent sur les femmes)nnToroya djougou mi Bou kan hu00e9n(La souffrance quu2019elles subissent, as-tu entendu u00e7a)nnHu00e9 mo mu00e8 wa nNenini djougou mi Bou kann(Les insultes quu2019elles subissent, le sais-tu)nnHu00e9 te ho don wanHe he heeee hu00e9 mo mu00e8 wan(Lu2019as-tu entendu)nndjo Maya djougou mi Bou kann(La discrimination quu2019elles subissent, le sais-tu)nnHu00e9 mo mu00e8 wa nAli fagali djougou mi Bou kann(Et mu00eame les assassinats, le sais-tu)nnHu00e9 te don wanHeeeee hu00e9 mo mu00e8 wan(Lu2019as-tu entendu)nnKo tche ma kele ho ye mousso ma fila yen(Ils disent quu2019un garu00e7on vaut deux filles)nnHu00e9 te fosiye mousso kon(Que tu nu2019es rien quu2019une femme)nnMousso kouma yoro te Yann(Quu2019ici les femmes nu2019ont pas droit u00e0 la parole)nnHe te fosiye mousso kon(Que tu nu2019es rien quu2019une femme)nnDu00e9ni yu2019a ka kalake san tchema ho baragnini yoro ko te fosiyen(La jeune fille a fait des longues u00e9tudes, mais quand elle cherche un travail, elle nu2019est rien quu2019une femme)nnA yu2019a A ka barake san tcha ma ni yelu00e8 ni touma sera hu00e9 te fosiye mousso kon(Elle a travaillu00e9 des annu00e9es et quand cu2019est le moment de la promotion, elle nu2019est rien quu2019une femme)nnFasso djon touma sera koutigna touma sera He te fosiye mousson(Cu2019est le moment des votes et de choisir un pru00e9sident, elle nu2019est rien quu2019une femme)nnFosi te fai gne wa fai yairai tefai mousso te fai gne dia dougna yairai te faignu00e9n(Quand la valeur de la femme est niu00e9e, alors rien nu2019a de valeur; cu2019est la vie mu00eame qui su2019effondre)nnHu00e9 te fosiye mousso ko (3 fois)n(Tu nu2019es rien quu2019une femme)nnHi bah ye mousso yen(Ta mu00e8re est femme)nnHi fourou mousso mousso yen(Ta conjointe est femme)nnHi ma mousso mousso dooooon(Ta su0153ur est femme)nnMousso yihi wolon(Femme tu2019a donnu00e9 la vie)nnMousso yi kanouuuun(Femme tu2019a aimu00e9)nnMousso yi hi neguen(Femme a pris soin de toi)nnMousso hi la han du00f6n(Femme a u00e9tu00e9 patiente avec toi)nnKa na bila mousson(Ne tu2019attaque pas u00e0 cette femme)nnKa nu2019a bila mousson(Ne tu2019attaque pas u00e0 une femme)nnHa fu00f6 hi Sabou (2 fois)n(Elle est ta source)nnDougna Sabou ye mousso yen(La source de la vie est Femme)nnHu00e9 te fosiye mousso ko (4 fois)n(Tu nu2019es rien quu2019une femme)nnHu00e9 mo mu00e8 wa hu00e9 mo ye wa hu00e9 mo kain(Lu2019as-tu entendu, lu2019as-tu vu, lu2019as-tu fait)nnDounouya mousso su00e8niner hu00e9 mo mu00e8 wan(Les femmes du monde entier souffrent, le sais-tu). », « type »: « video », « title »: « Djely Tapa – Le Sais Tu ? (Official Music Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/yLFVV34pxAk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=yLFVV34pxAk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZOsJXvqPg2PFhdwBjzWP3A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=yLFVV34pxAk »}, {« link »: « https://www.facebook.com/orchestrenationaldebarbesofficiel »}, {« data »: {« author »: « Dessous de Scu00e8ne », « cache_age »: 86400, « description »: « Dessous de Scu00e8ne pru00e9sente :nUne performance de L’Orchestre National de Barbu00e8s u00e0 Villebon-sur-Yvetten nCaptation & montage : Gabriel FerrantennContact tour :n+33 1 84 17 59 10ncontact@dessousdescene.comnnhttps://www.dessousdescene.com/nFacebook : https://www.facebook.com/ddsconcert/nTwitter : https://twitter.com/DDSconcertnInstagram : https://www.instagram.com/ddsconcert/ », « type »: « video », « title »: « L’Orchestre National de Barbu00e8s [LIVE TEASER] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/_vXnYtuCYxg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=_vXnYtuCYxg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCLNKBJcFDE4bbJOmCEm1fTA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=_vXnYtuCYxg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T17:00:00+02:00 – 2023-05-28T22:00:00+02:00

2023-05-28T17:00:00+02:00 – 2023-05-28T22:00:00+02:00