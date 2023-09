Cet évènement est passé Visite patrimoniale guidée cœur historique kiosque à musique Jardin de la Ville La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Visite patrimoniale guidée cœur historique kiosque à musique Jardin de la Ville La Ciotat, 16 septembre 2023, La Ciotat. Visite patrimoniale guidée cœur historique Samedi 16 septembre, 14h00 kiosque à musique Jardin de la Ville Rendez-vous au kiosque à musique du Jardin de Ville / Limité à 25 personnes / à partir de 10 ans Visite guidée des lieux emblématiques du coeur historique de la Ville dont l’ancien théâtre Saint-Jacques réhabilité en conservatoire de musique et qui a obtenu les Rubans du Patrimoine en 2023 kiosque à musique Jardin de la Ville Boulevard Lamartine 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 08 88 56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

