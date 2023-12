Histoire universelle de Marseille Kiosque à musique des Réformés Marseille 1er Arrondissement, 28 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-30

Spectacle de théâtre.

D’après Alessi dell’Umbria



Le collectif Manifeste Rien revient au théâtre le temps de trois soirées pour présenter un spectacle sans cesse mis à jour « Histoire universelle de Marseille » d’après Alèssi Dell’Umbria (Éditions Agone), adapté et mis en scène par Virginie Aimone et Jeremy Beschon.



Mille ans d’histoire pour une comédienne sur un plateau nu. Tel est le défi, « le partage » comme on disait jadis. Au 13e siècle, la République marseillaise était écrasée par Charles d’Anjou ; au 16e siècle, le ligueur Charles de Casaulx était assassiné sur ordre d’Henri 4 ; au 17e siècle, Louis 14 installait des canons tournés vers le peuple ! Et que dire des destructions du centre-ville au 19e et 20e siècles ! Il est temps de regarder en arrière pour comprendre ce qui se joue à présent : une urbanisation autoritaire, verticale et ségrégative. Une construction sociale qui ne laisse aucune place aux différentes identités, à la mémoire des luttes, à la pleine citoyenneté. Si le modèle de la République française s’est inspiré des formes politiques locales des cités, celui-ci les a aussi trahi. Trahison, poésie, émeutes… Un théâtre épique et d’actualité pour découvrir une riche expérience d’émancipation.

Kiosque à musique des Réformés Square Léon Blum

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



