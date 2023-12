Kiosque & Co Kiosque à musique des Réformés Marseille 1er Arrondissement, 23 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23

Concert dans le kiosque à musique.

Concert dans le kiosque à musique

Kiosque & Co, rendez-vous festif concocté par l’association judicieuse de la Mesón, du Daki Ling et du Théâtre de l’Œuvre, est une invitation en plein air et en accès libre à venir profiter de spectacles et concerts dans les hauts de la Canebière.



Forte de plusieurs dates réussies (Orchestre National de Barbes, Labess, Raoul Petite, Djely Tapa…) l’organisation proposera cette fois encore, le 23 mars prochain, des concerts et spectacles musicaux conçus pour petits et grands, au coeur du centre-ville, au croisement des quartiers Belsunce, Noailles et les Réformés.



Nous vous attendons nombreux.ses !



En partenariat avec la Meson et le Daki Ling

Avec le soutien de la mairie des 1er et 7e arrondissements de Marseille

.

Kiosque à musique des Réformés Square Léon Blum

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille