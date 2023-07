Partir en livre Kiosque à musique Des Elysées Issoudun Catégories d’Évènement: Indre

Partir en livre 20 et 27 juillet Kiosque à musique Des Elysées Issoudun, 20 juillet 2023, Issoudun. Partir en livre 20 et 27 juillet Kiosque à musique Des Elysées Gratuit, en plein-air La médiathèque d'Issoudun en partenariat avec « Lire et faire lire » organise des lectures en plein air à l'été 2023. Kiosque à musique Des Elysées 32 Boulevard Roosevelt 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire Dans le Jardin public Mendès-France (anciennement jardin des Champs-Elysées), un nouveau kiosque a été installé en 2011. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:30:00+02:00 – 2023-07-20T12:00:00+02:00

2023-07-27T10:30:00+02:00 – 2023-07-27T12:00:00+02:00

