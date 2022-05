[KIOSKERIE] Les P’tits Fils de Jeanine Houlgate, 15 juillet 2022, Houlgate.

[KIOSKERIE] Les P’tits Fils de Jeanine Parc André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate

2022-07-15 – 2022-07-15 Parc André Fauvel Avenue de l’Europe

Houlgate Calvados

Les P’tits Fils de Jeanine, à travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes sur les plus belles scènes de France et de Navarre (le reste du monde quoi). Les voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont toujours présents. À l’intensité de l’accordéon s’ajoute la frénésie de la trompette, les harmonies de la guitare sur le rythme endiablé de la batterie. Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur concert avec vous ! Petits et grands, punks et fonctionnaires, nourrissons et grands-mères, tous aiment vibrer au rythme de mémé !

