KIOQUES EN FÊTE 2022 – Orchestre de Musique Irlandaise de Paris Parc des Buttes-Chaumont Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

KIOQUES EN FÊTE 2022 – Orchestre de Musique Irlandaise de Paris Parc des Buttes-Chaumont, 25 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 17h00 à 18h00

. gratuit Le kiosque à musique est situé au sud du parc, accès par la porte Secrétan (rue Manin).

L’OMIP vous emmène dans un voyage à travers une musique festive, conviviale et pleine de sensibilité. Venez profitez d’un moment festif et dansant avec l’Orchestre de Musique Irlandaise de Paris ! Violons, flûtes, pipe, mandolines, bouzouki, les 14 musiciens vous font découvrir un répertoire traditionnel de jigs, de reels et de polkas. … Le groupe francilien se produit sur scène de Saint-Patrick en festivals, et de pubs en auditoriums… et reste fidèle chaque année à la programmation des « Kiosques en Fête » : une évidence, puisque l’orchestre a partagé ici son tout premier concert, il y a déjà 11 ans ! Les morceaux proposés sont issus du répertoire traditionnel, avec les incontournables suites de reels, jigs, hornpipes et polkas qui animent habituellement les sessions irlandaises. D’autres registres moins courants ont été orchestrés pour offrir un panorama complet sur les musiques d’Irlande, avec des valses, des marches, des airs, ou des « Planxty » issus du répertoire de O’Carolan au début du XVIIIe siècle dans un style plus baroque. Parc des Buttes-Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris Contact : https://kawr72.wixsite.com/omip 0662328344 omi.irlande@gmail.com https://www.facebook.com/omideparis https://www.facebook.com/omideparis

Jean-François Peytel Les 14 musiciens de l’Orchestre de Musique Irlandaise de Paris en mai 2022 à l’auditorium Jean-Pierre Vernant à Issy-les-Moulineaux

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc des Buttes-Chaumont Adresse Place Armand-Carrel Ville Paris lieuville Parc des Buttes-Chaumont Paris Departement Paris

