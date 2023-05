Les parcs animaliers et le Haut-Koenigsbourg en fête Rue du Stade Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Les parcs animaliers et le Haut-Koenigsbourg en fête Rue du Stade, 8 juillet 2023, Kintzheim. Journée festive autour des parcs animaliers et du château du Haut-Koenigsbourg avec stands, animations, ambiance musicale, restauration et tombola.

Festive day around the animal parks and the castle of Haut-Koenigsbourg with stands, animations, musical atmosphere, catering and tombola Jornada festiva en torno a los parques de animales y el castillo de Haut-Koenigsbourg con puestos, animaciones, música, catering y tómbola Festtag rund um die Tierparks und die Burg Haut-Koenigsbourg mit Ständen, Animationen, musikalischer Stimmung, Verpflegung und Tombola

