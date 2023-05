Rendez-vous aux jardins : parc du manoir 92 rue de la Liberté, 2 juin 2023, Kintzheim.

Visite libre et commentée d’un parc paysager avec vue imprenable sur le vignoble et la ruine du château de Kintzheim.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 19:00:00. 0 EUR.

92 rue de la Liberté

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Free and guided visit of a landscaped park with a breathtaking view of the vineyard and the ruins of the castle of Kintzheim

Visita libre y guiada a un parque paisajístico con impresionantes vistas a los viñedos y a las ruinas del castillo de Kintzheim

Freie und geführte Besichtigung eines Landschaftsparks mit atemberaubendem Blick auf die Weinberge und die Ruine des Schlosses von Kintzheim

