59 rivoli, le samedi 20 novembre à 19:00

Le projet Kinsa Tawa est centré sur les musiques traditionnelles d’Amérique du sud. Le groupe vous emmène en voyage le long des sentiers rocheux de la cordillère des Andes. Les rythmes et danses traditionnels font résonner l’écho de paysages lointains, de l’immensité de la plaine du Chaco à la chaleur moite de la jungle amazonienne. Chacarera, Huayno et Morenada font partie de leur répertoire, dont ils sélectionnent les mélodies avec soin parmi la grande richesse culturelle andine et leurs compositions personnelles. Kinsa Tawa donne vie à ces thèmes à travers des arrangements travaillés, à la confluence de leurs parcours respectifs. En faisant usage de leurs instruments, mais également de leurs voix et de percussions, le groupe Kinsa Tawa propose une musique personnelle, humaine et authentique. Line up : Mishelle Villarroel, violon Orlando Rojas, guitare Rodrigo Santoyo, basse Pierre Martinet, flûte Le style, ce serait folk fusion ! Soundcloud : [https://soundcloud.com/kinsa-tawa](https://soundcloud.com/kinsa-tawa) Site : [http://www.snatchedrhythm.com/KinsaTawa/](http://www.snatchedrhythm.com/KinsaTawa/) Instagram : [https://www.instagram.com/kinsatawa/](https://www.instagram.com/kinsatawa/) Facebook : [https://www.facebook.com/kinsatawamusic](https://www.facebook.com/kinsatawamusic) Y assister : Inscription très conseillée par mail à [resa59rivoli@gmail.com](mailto:resa59rivoli@gmail.com) (nom, nombre de places à renseigner) Entrée gratuite, sortie au chapeau Lieu : Galerie du 59 Rivoli 19h-20h

TARIF : Entrée libre et/ou sortie au chapeau ! INSCRIPTION très conseillée sur : resa59rivoli@gmail.com

59 rivoli 59 rue de rivoli Paris



2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T20:00:00