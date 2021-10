Toulouse Cinéma ABC Haute-Garonne, Toulouse Kinopolska Cinéma ABC Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Kinopolska Cinéma ABC, 8 novembre 2021, Toulouse. Kinopolska

du lundi 8 novembre au mercredi 10 novembre à Cinéma ABC

### 14e édition du festival du film polonais [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse **](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) ### Plus d’infos * **A chacun son été :** lundi 8 novembre à 19h * **Le plus loin d’ici :** lundi 8 novembre à 21h * **Amateurs :** mardi 9 novembre à 18h30 * **Il n’y aura plus jamais de neige :** mardi 9 novembre à 21h * **La chute du mur commence en Pologne :** mercredi 10 novembre à 20h30 (soirée de clôture) [**Retrouvez le programme sur le site Apolina**](https://grindhouseparadise.fr) ![]() ### Infos pratiques Du 8 au 10 novembre 2021

Tarifs : 8€ / 6€

Culture Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

