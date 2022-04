KinoCaen x Le Cargö l Projection #1 Caen, 3 mai 2022, Caen.

KinoCaen x Le Cargö l Projection #1 Le Cargö 9 Cr Caffarelli Caen

2022-05-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-03 Le Cargö 9 Cr Caffarelli

Caen Calvados

Venez découvrir les films réalisés durant KinoCaen !Le festival de création KINOCAEN

“Au fondement même de notre projet associatif, le festival porte l’un de nos objectifs principaux : soutenir la création audiovisuelle sur le territoire normand en permettant à des artistes et des techniciens de tous horizons de tester, d’échanger, de se rencontrer pour créer le plus librement possible !”

Seules contraintes : constituer une équipe, réaliser un film ne dépassant pas 5 minutes et le finaliser (écrire, tourner, monter, projeter) en 72h !

Pour le reste, aucune thématique n’est imposée, aucun prix ou récompense ne sont remis.

La devise du mouvement kino né il y a 20 ans du côté de Montréal : « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ! »

Le Cargö et KinoCaen vous invitent à venir découvrir les films des participant·es au cours d’une soirée où le show se mélange à la projection.19h30 : Ouverture des portes20h : Projection Kino

Venez découvrir les films réalisés durant KinoCaen !

Le festival de création KINOCAEN

“Au fondement même de notre projet associatif, le festival porte l’un de nos objectifs principaux : soutenir la création audiovisuelle sur le…

festivalkinocaen@gmail.com +33 6 60 32 84 20 https://www.kinocaen.com/

Venez découvrir les films réalisés durant KinoCaen !Le festival de création KINOCAEN

“Au fondement même de notre projet associatif, le festival porte l’un de nos objectifs principaux : soutenir la création audiovisuelle sur le territoire normand en permettant à des artistes et des techniciens de tous horizons de tester, d’échanger, de se rencontrer pour créer le plus librement possible !”

Seules contraintes : constituer une équipe, réaliser un film ne dépassant pas 5 minutes et le finaliser (écrire, tourner, monter, projeter) en 72h !

Pour le reste, aucune thématique n’est imposée, aucun prix ou récompense ne sont remis.

La devise du mouvement kino né il y a 20 ans du côté de Montréal : « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ! »

Le Cargö et KinoCaen vous invitent à venir découvrir les films des participant·es au cours d’une soirée où le show se mélange à la projection.19h30 : Ouverture des portes20h : Projection Kino

Le Cargö 9 Cr Caffarelli Caen

dernière mise à jour : 2022-04-26 par