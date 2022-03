KINO Union Nautique Marseillaise Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

KINO Union Nautique Marseillaise, 1 avril 2022, Marseille. KINO

Union Nautique Marseillaise, le vendredi 1 avril à 19:30

Des thèmes du répertoire de Django, mais aussi des standards et des airs très connus de musique de film agrémenteront cette soirée Une belle soirée musicale et amicale en perspective , dans un lieu magique, avec vue sur le Vieux Port au soleil couchant .

35€ (dîner-concert) sur place

♫JAZZ♫ Union Nautique Marseillaise 34 bd Charles Livon, 13007 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T19:30:00 2022-04-01T22:00:00

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille
Lieu Union Nautique Marseillaise
Adresse 34 bd Charles Livon, 13007 Marseille
Ville Marseille

