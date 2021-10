Lille Maison folie de Wazemmes Lille, Nord Kino Lille Maison folie de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

du vendredi 29 octobre au dimanche 31 octobre à Maison folie de Wazemmes

### Tout le monde peut participer à ce festival, qui permet de créer en équipe et dans un temps limité des courts-métrages ! Un KinoKabaret est un laboratoire participatif de création cinématographique. En 48 heures, pros et amateur·ice·s mettent en commun idées et compétences techniques et s’organisent en équipes pour réaliser des films courts de 5 minutes maximum. **Pour y participer, rendez-vous le vendredi à partir de 17h pour vous inscrire (la réunion de prod’ commencera à 20h) !** Ces films seront projetés à l’issue de la session. Une projection qui est ouverte à tout le monde, nul besoin d’avoir participé ! **Un événement créé par l’association 3 Films 14.** Festival international de création participatif et sans compétition de court métrage Maison folie de Wazemmes 70 rue des sarrazins Lille Wazemmes Nord

2021-10-29T17:00:00 2021-10-29T21:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T23:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T23:00:00

