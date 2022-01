KINO-CULTE ★ SOLEIL VERT ★ Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

KINO-CULTE ★ SOLEIL VERT ★ Kino Ciné, 22 février 2022, Villeneuve-d'Ascq. KINO-CULTE ★ SOLEIL VERT ★

Kino Ciné, le mardi 22 février à 20:15

Le film culte de Richard Fleischer de retour dans les salles obscures le mardi 22 février à 20h15. Séance présenté par Quentin, président de l’association Kino-Ciné. ### SOLEIL VERT : En 2022, les hommes ont epuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l’ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril de sa vie, l’effroyable réalité de cette société inhumaine. Séance en VOSTFR. _______________________________________ Tarifs habituels : Plein : 6 € Réduit (étudiant.e.s, RSA, personnels UdL…) : 5 € Pass Culture accepté. Carte Bleue acceptée. Événement ouvert à tous·tes et accessible aux personnes à mobilité réduite. ______________________________ Le Kino Ciné Université de Lille – Campus Pont de Bois Rue du barreau 59650 Villeneuve d’Ascq [www.kino-cine.com](http://www.kino-cine.com) 03.20.41.61.43 [[contact@kino-cine.com](mailto:contact@kino-cine.com)](mailto:contact@kino-cine.com) [[https://www.youtube.com/watch?v=0LcT6D2kqJM](https://www.youtube.com/watch?v=0LcT6D2kqJM)](https://www.youtube.com/watch?v=0LcT6D2kqJM)

Tarif plein : 6€ – Tarif réduit : 5€

KINO-CULTE vous présente … « Soleil Vert » ! – mardi 22 février à 20h15 Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T20:15:00 2022-02-22T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Kino Ciné Adresse Université Lille 3 - Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/