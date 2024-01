Spectacle : intérieur jour, une femme attend Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, mercredi 14 février 2024.

Spectacle : intérieur jour, une femme attend Spectacle « intérieur jour, une femme attend » d’Esther Mollo et d’Audrey Chapon, mercredi 14 février 2024 à 18h30 au Kino. Sur réservation. Mercredi 14 février, 18h30 Kino Ciné Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T18:30:00+01:00 – 2024-02-14T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-14T18:30:00+01:00 – 2024-02-14T20:30:00+01:00

Spectacle « intérieur jour, une femme attend » d’Esther Mollo et d’Audrey Chapon, mercredi 14 février 2024 à 18h30 au Kino. Sur réservation.

En plein confinement, empêchées de jouer, répéter et sortir, Esther Mollo et Audrey Chapon échangent régulièrement autour de leurs pratiques respectives, des rôles qu’elles jouent ou aimeraient jouer, de leurs « être » femmes au théâtre et dans la vie, de la maternité, la vie de couple, l’amour etc. Elles se nourrissent et se délectent d’un grand nombre d’ouvrages écrits par des femmes contemporaines, pour n’en citer que quelques-unes, Mona Chollet, Murielle Joudet, Chloé Delaume.

De ces échanges naît le désir de se retrouver autour d’une création qui réunit, écriture dramatique jeux corporel et théâtrale.

Ce spectacle convoque deux comédiennes sur un plateau qui interrogent leur(s) féminité(s), leur(s) féminisme(s), leur(s) autonomie(s), qui interrogent le théâtre, interpréter ou incarner ?

Dans un espace simple, un faux salon et puis quelques accessoires, un panier à linge, des gants et un plumeau, Esther et Audrey s’amusent à chercher ce que révèlent ces objets et ce que racontent culturellement ces ustensiles. Elles imaginent et s’amusent à se bousculer et surtout à perturber la faiblesse de quelques certitudes.

Infos pratiques

Réservez votre place sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-interieur-jour-une-femme-attend-741637276057

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-interieur-jour-une-femme-attend-741637276057 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle du2019Esther Mollo et du2019Audrey Chapon », « type »: « rich », « title »: « Intu00e9rieur jour, une femme attend », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F624275829%2F272714110674%2F1%2Foriginal.20231019-172649?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C0%2C2160%2C1080&s=6366f24e266f975cc089603a1ad3c2cc », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-interieur-jour-une-femme-attend-741637276057 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-interieur-jour-une-femme-attend-741637276057 »}]