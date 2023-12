Cinéma : Maguy Marin – L’urgence d’agir Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 24 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Cinéma : Maguy Marin – L’urgence d’agir Mercredi 24 janvier 2024, 18h30 Kino Ciné

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T18:30:00+01:00 – 2024-01-24T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T18:30:00+01:00 – 2024-01-24T20:00:00+01:00

Mercredi 24 janvier à 18h30 au Kino-Ciné, cinéma : Maguy Marin – L’urgence d’agir

Elle est de ces artistes qui creusent des sillons durables et profonds, qui bouleversent les existences. Depuis plus de 35 ans, Maguy Marin s’est imposée comme une chorégraphe majeure et incontournable de la scène mondiale. Fille d’immigrés espagnols, son œuvre est un coup de poing joyeux et rageur dans le visage de la barbarie. Son parcours et ses prises de positions politiques engagent à l’audace, au courage, au combat. En 1981, son spectacle phare, May B, bouleverse tout ce qu’on croyait de la danse. Une déflagration dont l’écho n’a pas fini de résonner. Le parcours de la chorégraphe Maguy Marin, un vaste mouvement des corps et des cœurs, une aventure de notre époque, immortalisée et transmise à son tour par l’image de cinéma.

En partenariat avec le Kino-Ciné

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com