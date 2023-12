Conférence ; L’humain, pourquoi y croire encore ? Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Fin : 2024-01-23T18:30:00+01:00 – 2024-01-23T20:00:00+01:00 Mardi 23 janvier 2024 à 18h30 au Kino, conférence : L’humain y croire encore ?

En ce début de siècle, l’humain semble bien fragile, menaçant et menacé : au bord de l’effondrement. N’a-t-il pas provoqué tant de catastrophes ou de crimes qu’il s’en trouve définitivement coupable et condamné ? Il y a ceux qui souhaitent accompagner cette disparition, ceux qui même s’en félicitent, ou encore ceux qui désirent, ou croient en, un surhumain ou encore un au-delà de l’humain par la puissance technologique… François-David Sebbah est professeur de philosophie à l’Université de Paris Nanterre et membre de l’Institut de recherches philosophiques.

François-David Sebbah est professeur de philosophie à l'Université de Paris Nanterre et membre de l'Institut de recherches philosophiques.

Régis Bordet est président de l'Université de Lille et professeur à l'UFR3S. En collaboration avec l'université du Temps libre de Lille

