Séance Exceptionnelle ★ Welcome Back #5 Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Séance Exceptionnelle ★ Welcome Back #5 Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 8 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Séance Exceptionnelle ★ Welcome Back #5 Vendredi 8 décembre, 14h00 Kino Ciné 6€ plein, 5€ réduit, 4€ -14 ans Rendez-vous le Vendredi 8 décembre à 14h00 L’association « Dick Laurent » vous propose un programme itinérant de courts métrages issus des festivals Welcome to

PROGRAMMATION (Tous Public) – Durée totale : 1H23 ● Echo

Pierre Hillairet (2021, 7’48)

Un photographe retourne dans son village d’enfance pour lui dire au revoir à sa manière. ● Origines

Laureen Morlin et Antoine Lermigny (2021, 7’59)

Sarah est une jeune femme d’une vingtaine d’année qui a été adoptée lorsqu’elle était bébé. Malgré qu’elle ait grandi au sein d’un foyer

aimant et présent, Sarah ne sait rien de ses origines. Elle entame alors une procédure dans l’espoir d’obtenir des informations. ● Pénélope

Juliette Ville (2019, 7’27)

Pénélope, 23 ans, raconte à une journaliste le passage à l’acte qui l’a amené à l’incarcération

DICK LAURENT Association loi 1901 Siège social : 19, rue J.B. Lebas F – 59 910 Bondues

Agrément Jeunesse et éducation populaire N°59 1474 / dicklaurentprod@gmail.com / www.dicklaurent.eu ● Un doute raisonnable

Rémi Delissen (2019, 4’11)

Obsédé par une affaire qu’il tente résoudre lors de son temps libre, un gardien de scellés commence à faire des rêves qui

le troublent. Perd-il pied ou est-ce autre chose qui guide ses pas ? ● Des candidats décevants

Eric Deschamps (2019, 8’05)

Alain Tourneur passe un entretien afin de travailler comme bibliothécaire… ● Kiwi

Valentin Gonera (2020, 8’00)

Un homme trop occupé par le travail, est rattrapé par un souvenir d’enfance. ● Le grimoire

Classe de 6ème du collège Notre Dame de la Renaissance de Somain (2020, 8’00)

Des phénomènes surnaturels surviennent dans un collège, une force étrange et insidieuse semble manipuler à leur insu

collégiens et professeurs… Quelle puissance maléfique a-t-elle poussé la porte des Ténèbres ? Un groupe de jeunes

collégiens mène alors une enquête pour trouver les causes de ces événements vraiment très inquiétants. Arriveront-ils à

stopper ce mal à temps ? ● Signature

Victor Guerillot (2020, 5’44)

Dans une campagne isolée du monde, un jeune prêtre reçoit l’appel à l’aide d’une vieille femme, il faut aider son époux.

Le prêtre sera confronté aux forces profondes des bocages, sans pouvoir affirmer qu’il s’agit du Diable ou des hommes. ● Le chemin d’épingles

Thibaud Cahen (2020, 7’59)

Dans une campagne isolée du monde, un jeune prêtre reçoit l’appel à l’aide d’une vieille femme, il faut aider son époux.

Le prêtre sera confronté aux forces profondes des bocages, sans pouvoir affirmer s’il s’agit du Diable ou des hommes. ● Fauche qui peut

Stanislas Vial (2020, 8’14)

Le jour de ses 25 ans, Kevin fait une drôle de rencontre : la mort ● 7ème sens

Pierre Hillairet (2020, 8’29)

Cassandra est obligée de passer l’après-midi avec son petit frère Oscar. Après un accident mortel, ils se retrouvent tous

les deux sans aucune séquelle. Aucun doute pour Oscar, ils sont morts et sont des fantômes. Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.kino-cine.com/evenement/2116138-welcome-back-5 »}] [{« link »: « mailto:dicklaurentprod@gmail.com »}, {« link »: « http://www.dicklaurent.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T14:00:00+01:00 – 2023-12-08T15:30:00+01:00

2023-12-08T14:00:00+01:00 – 2023-12-08T15:30:00+01:00 cinéma Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Kino Ciné Adresse Université Lille 3 - Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.627214;3.126667

Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/