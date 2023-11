Ciné débat ★ Les Petits Mâles Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 5 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Les Petits Mâles, un film de Laurent Metterie

Ciné-Débat le Mardi 5 déc à 20h00

Ciné-Débat organisé par les associations Nous Toutes Lille et Sin&Phi

Un film pour l’égalité et contre le sexisme.

Synopsis :

Les Petits mâles donne la parole à une trentaine de garçons âgés de 7 à 18 ans, rencontrés partout en France et dans tous les milieux. Nous les avons interrogés sur les thèmes qui sont aujourd’hui au cœur des combats féministes : apparence physique et injonctions esthétiques, amours et amitiés, sexisme et violences sexuelles, fluidité des genres et droits des personnes LGBTQI. En résonance avec leurs propos, des femmes qui ont l’âge d’être leurs grand- mères déroulent le fil de leur vie, évoquant les « hommes d’hier ». Le contraste avec les garçons, hommes de demain, révèle l’ampleur des mutations en cours. Pensé comme un film d’éducation à l’égalité et contre le sexisme, Les petits mâles cherche à produire chez les jeunes une prise de conscience des mécanismes qui reproduisent les stéréotypes de genre et nourrissent les violences. En tendant ainsi un miroir aux adolescent·es, le film se présente comme un outil de réflexion et de discussion transgénérationnel.

Qui êtes vous Laurent Metterie ?

Je suis auteur, réalisateur et producteur. Que ce soit des fictions, des documentaires ou des installations, mes projets s’inscrivent quasiment tous dans le champ féministe et celui de la lutte contre les discriminations (Portfolio). J’ai notamment réalisé trois documentaires : Dans la jungle, sur les femmes dans la vie politique, Les mâles du siècle, sur ce que le féminisme a fait aux hommes (ou pas), et aujourd’hui Les petits mâles.

Qui êtes vous Camille Froidevaux-Metterie ?

Je suis philosophe et travaille dans une perspective de pensée féministe qui place les corps au centre de la réflexion, entre aliénation et émancipation. J’ai écrit plusieurs ouvrages sur le sujet : Le corps des femmes. La bataille de l’intime, Seins. En quête d’une libération, Un corps à soi et, tout récemment, Un si gros ventre. Expériences vécues du corps enceint. Je suis conseillère scientifique des documentaires de Laurent parce que je suis convaincue que les hommes ont leur place dans les combats féministes .

Comment est né ce film ?

Ensemble, nous avons conçu et réalisé le documentaire Les mâles du siècle (2021) dont l’objectif était de montrer comment les conquêtes féministes transformaient les hommes, ou pas. Des entretiens menés avec une trentaine de personnes âgées de 17 à 96 ans, nous avons tiré le constat d’un sexisme encore très prégnant chez eux, à l’exception des plus jeunes. Nous nous sommes alors demandé si une nouvelle génération d’hommes féministes n’était pas en train de naître.

Une enquête auprès des hommes de demain

Pensé comme un film d’éducation à l’égalité et contre le sexisme, Les petits mâles cherche à produire chez les jeunes une prise de conscience des mécanismes qui reproduisent les stéréotypes de genre et nourrissent les violences. Le film se présente comme un outil de pédagogie féministe et de discussion transgénérationnelle.

Qui sont ces garçons que vous avez interrogés ?

Nous sommes allés à la rencontre d’une trentaine de garçons âgés de 7 à 18 ans, issus de toutes les régions et de tous les milieux de la société française, dans une volonté de représentativité sociologique.

Camille Froidevaux-Metterie a réalisé un guide d’entretien qui explore les thèmes aujourd’hui au cœur des combats féministes : apparence physique et injonctions esthétiques, amours et amitiés, sexisme et violences sexuelles, fluidité des genres et droits des personnes LGBTQI. Sur la base du volontariat, Laurent Metterie a mené de longs entretiens avec ces garçons, les questions s’adaptant bien sûr aux tranches d’âge.

Quelle était votre intention ?

Nous voulions mettre en évidence la tension invisible qui traverse aujourd’hui la jeunesse, écartelée entre avancées féministes et résistances patriarcales. Il s’agissait de montrer du même coup la permanence des discriminations et des violences. En tendant un miroir aux garçons, qui peuvent se reconnaître et se comparer, nous avons voulu les sensibiliser à la lutte pour l’égalité et contre le sexisme. Ce n’est pas tant la représentativité ou l’exactitude des propos qui nous intéressent, que la possibilité donnée de faire entendre des positions vis-à-vis desquelles on peut se situer. Par ailleurs, le film ne s’adresse pas uniquement au 10-20 ans, mais aussi à leurs parents qui pourront prendre la mesure de l’évolution des mentalités et du chemin qu’eux-mêmes n’ont peut-être pas encore parcouru.

Pourquoi avoir ponctué votre film de témoignages de femmes âgées ?

En résonance avec les propos des garçons, des femmes qui ont l’âge d’être leurs grand-mères déroulent le fil de leur vie, évoquant les « hommes d’hier ». Le contraste avec les hommes de demain révèle l’ampleur des mutations en cours. Grâce à leurs témoignages forts et émouvants, ces femmes qui nous parlent des hommes de leur vie (pères, maris, fils…) nous font prendre conscience des avancées permises par les combats féministes, mais aussi de tout ce qu’il reste à faire. Cherchant à faire réfléchir plus qu’à accuser ou à cliver, Les petits mâles se veut une invitation à la discussion entre les générations.

Laurent, on peut aussi voir dans votre film des archives familiales, pourquoi ?

J’ai retrouvé ces images super 8 où l’on me voit à 3-4 ans, en famille, dans les années 1970. Ces scènettes oubliées, a priori banales, montrent aussi comment le patriarcat imprégnait alors les familles. Elles ont été tournées par mon grand-père, avec toute la bienveillance du monde, mais se révèlent aujourd’hui souvent malaisantes. On y voit aussi mon oncle Jean-Pierre à qui je dédie ce film. Il s’est donné la mort lorsque j’avais quinze ans, choisissant de quitter un monde qui ne supportait pas son homosexualité. Je pense que cette histoire familiale a déterminé tout mon travail et nourri mon engagement féministe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

