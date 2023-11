★ Ciné Concert ★L’Aurore★ Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

★ Ciné Concert ★L’Aurore★ Samedi 25 novembre, 18h00 Kino Ciné 6 tarif plein, 5 tarif réduit, 4 -14 ans

Attention chef d’œuvre du 7e art !

Ode à l’amour fou, poème cinématographique marquant la fin du muet et annonçant déjà l’ère du parlant, L’Aurore de Friedrich Wilhelm Murnau demeure à ce jour l’un des plus beaux films de l’Histoire du cinéma.

Séduit par une intrigante de la ville, un fermier tente de noyer son épouse lors d’une promenade sur le lac. Pris de remords, il ne parvient pas à commettre son crime. La jeune femme s’enfuit. La trame paraît simpliste – un homme, deux femmes et la passion qui vient mettre en danger le couple initial – mais L’Aurore est aussi une éclatante démonstration de la force du cinéma pour exprimer des sensations et des émotions.

Joyau du cinéma muet couronné de 3 Oscars, dont celui du meilleur film, L’Aurore de Murneau est considéré, encore aujourd’hui comme le plus beau film de l’histoire du cinéma.

Révolutionnant à sa sortie la mise en scène et l’utilisation nouvelle des effets spéciaux, ce film a inspiré de nombreux réalisateurs d’Orson Welles à John Ford.

Composition musicale originale sous l’écran du chef d’œuvre Sunrise (L’aurore, 1927) de Friedrich Wilhelm MURNAU (1888-1931) par le Département jazz du Conservatoire de Tourcoing.

« L’histoire originale se passe à Tilsitt, elle est transposée en Californie, mais, comme le dit le premier carton du film, elle est « de nulle part et de partout » – et tout y renvoie à des dimensions absolues : le temps, l’espace, le couple et la passion. Le sous-titre de Sunrise insiste d’ailleurs là-dessus : A Song of Two Humans… »

Transcendant son récit, Murnau confère à la Nature et aux élément campagnards, ainsi qu’à la grande ville qui lui fait face, de fortes valeurs plastiques mouvementées qui participent étroitement au façonnage de ses personnages. La fameuse scène de tentative d’assassinat de la vamp par le paysan est aussi l’occasion d’une mise en abyme magistrale de l’art du cinéma, tout comme celles de découverte de la grande ville « pleine de bruits et de fureur ».

Autant d’occasions pour les étudiants du département Jazz sous la direction de Jérémie Ternoy, leur professeur, de s’adonner à une composition musicale originale sous l’écran de ce chef d’œuvre de Murnau.

Direction musicale : Jérémie TERNOY

Conseiller artistique associé : Patrick LOUGUET

Public : Tout public dès 12 ans

LA PRESSE EN PARLE :

« Le génie cinématographique de Murnau fit des prodiges. L’histoire, d’insipide, devint sublime grâce à une prodigieuse science de l’image. » ADO KYROU, écrivain du cinéma, réalisateur « Le plus beau film du monde. » FRANÇOIS TRUFFAUT, cinéaste.

En partenariat avec le Département jazz du Conservatoire de Tourcoing, Sous-Écran 59 et l’association étudiante de cinéma depuis 1974 Le Kino Ciné.

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.kino-cine.com/evenement/2108832-l-aurore-de-fw-murnau »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

