Séance exceptionnelle du film « Pas le choix » Vendredi 24 novembre, 18h00 Kino Ciné 6€ tarif plein, 5€ tarif réduit, 4€ -14 ans

Pas le choix

Film en LSF, en français et sous-titré français

de Eyes for Movie & AVIVA Films

Dès 8 ans

Séance le Vendredi 24 Novembre à 18h00, le film sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur Hrysto.

Profitez pour venir le rencontrer

Lien vidéo en LSF :

N’hésitez pas à partager autour de vous ! Merci à vous !

En partenariat avec Annie Risler, responsable licence SDL parcours LSF et master interprétariat LSF/F de l’Universté de Lille.

Production Hélène Champroux et Hrysto avec la participation de Didier Couëdic • Réalisation Hrysto • Scénario Hrysto et Alessandro Gazzara • Avec Anthony Guyon, Nelly Guyot et Bachir Saïfi

SYNOPSIS

Hugo est transformiste au cabaret « Chez Titi ». Entouré de sa sœur Paula, de son fidèle ami Matt et de tous les membres du célèbre cabaret, Hugo s’apprête à monter sur scène pour présenter son dernier numéro. Il sera retrouvé assassiné dans sa loge et Matt semble être le coupable tout désigné…

« Pas le choix » est une intrigue policière en langue des signes et en français qui aborde les thèmes de la culpabilité, du mensonge et du changement d’identité.

PROPOS DU RÉALISATEUR :

En Juin 2014, j’ai mis en scène la pièce de théâtre « Pas le choix » chez IVT (International Visual Theatre, direction Emmanuelle Laborit à Paris 9ème), dans le cadre de « Scènes ouvertes ». Ce projet et l’influence de la technique de réalisation du film « Dogville » de Lars von Trier, et de la pièce de théâtre filmée « Hanna » de Levent Beskardès, m’ont amené à concevoir cette idée de long-métrage.

L’intérêt de mon travail est d’utiliser un décor minimal pour se concentrer sur les jeux des comédiens et l’histoire, le tournage étant sur un grand plateau avec des fonds noirs.

Ce qui m’intéresse dans ce projet, c’est la psychologie du personnage principal, Matt, en travaillant sur différents thèmes comme le changement d’identité qui lui est imposé, la mort d’un proche, la culpabilité ressentie et la confusion intérieure qui va résulter de tous ces évènements et en explorant le thème de « jusqu’où peut on aller par amour de l’autre ».

C’est un vrai challenge de relever tous ces défis, d’autant plus que c’est mon premier long-métrage. Au delà de cette première réalisation, travailler en équipe avec des personnes entendantes et sourdes, constitue un élément important car c’est dépasser la frontière de la différence. Et aussi participer à la diffusion de la langue des signes et montrer à chacun qu’elle peut s’intégrer naturellement dans le monde de l’audiovisuel.

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00

cinéma rencontre