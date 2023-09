Séance exceptionnelle : Encore (once more) Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Séance exceptionnelle : Encore (once more) Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 24 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Séance exceptionnelle : Encore (once more) Mardi 24 octobre, 18h30 Kino Ciné https://www.eventbrite.fr/e/billets-encore-once-more-684377319987 Mardi 24 octobre 2023 à 18h30

France – 1h22min – Paul Vecchiali – drame – titre original : Once More

Avec Jean-Louis Rolland, Florence Giorgetti, Patrick Raynal Louis est marié avec Sybèle dont il a une fille, Anne-Marie avec qui il entretient des rapports privilégiés. Son goût pour les hommes lui est révélé par Yvan, personnage étrange et fascinant avec qui, cependant, Louis n’aura aucune relation sexuelle. C’est chez Yvan que Louis va rencontrer Frantz, une espèce de star homo d’une cruauté apparemment impassible. L’amour fou qui le lie à Frantz va précipiter Louis dans les horreurs de l’attente vaine, de l’espoir incertain. La frustration et l’humiliation sont au rendez-vous… En partenariat avec la culture Gratuit sur réservation * * Pour effectuer votre inscription, vous allez être redirigé vers un service extérieur à l’université (Eventbrite).

Inscription obligatoire

Places limitées Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « email », « value »: « contact.kinocine@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T18:30:00+02:00 – 2023-10-24T19:30:00+02:00

2023-10-24T18:30:00+02:00 – 2023-10-24T19:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Kino Ciné Adresse Université Lille 3 - Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.627214;3.126667

Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/