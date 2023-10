Ciné-concert : Les trois âges Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 19 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Ciné-concert : Les trois âges Jeudi 19 octobre, 18h30 Kino Ciné Gratuit, sur inscription

Ciné-concert par l’ensemble Saxonium proposé par la Faculté des humanité le jeudi 19 octobre à 18h30 au Kino, Campus Pont-de-Bois.

Durant l’âge de pierre, la Rome Antique et les Années folles, un jeune amoureux tente de gagner le cœur d’une belle jeune femme. Mais ses plans sont constamment contrecarrés par la présence de son rival, bien plus à son avantage que lui.

États-Unis – 1h03 – Buster Keaton, Edward F. Cline – comédie – 1923 – distributeur : Tamasa Distribution – titre original : Three Ages

En partenariat avec le Kino-Ciné

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-finale-cine-concert-les-trois-ages-de-buster-keaton-717099533007?aff=oddtdtcreator »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T18:30:00+02:00 – 2023-10-19T20:00:00+02:00

2023-10-19T18:30:00+02:00 – 2023-10-19T20:00:00+02:00