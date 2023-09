Séance exceptionnelle, projection de Pneuma et Il était une forêt Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 18 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Séance exceptionnelle, projection de Pneuma et Il était une forêt Mercredi 18 octobre, 18h30 Kino Ciné sur inscription

Mercredi 18 octobre 2023 à 18h30

Projection au Kino Ciné, association étudiante de cinéma de l’Université de Lille, campus Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq

Précédée de l’exposition de la cueillette issue de la forêt de Raismes

DOUBLE SOIRÉE CINÉMA

Pneuma

France – 29 min – Fanny Beguely – Fiction expérimentale, documentaire, Production Le Fresnoy – En partenariat avec le Conservatoire botanique de Bailleul – 2021

L’orage gronde, un lit s’enfonce dans la

nuit. Ma mère, mes sœurs, mon frère et moi partageons des histoires d’humains et de plantes. Autrefois, nous nous attachions aux arbres pour guérir. Autrefois encore, nous brûlions pour nos remèdes. Sous les reflets d’une lune, un feuillage se meut à l’œil nu, des bactéries fécondent l’air et des herbiers menacent : un jour viendra où le monde se renversera.

Il était une forêt

France – 1h18 – Luc Jacquet – documentaire – 2013

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux.

Depuis des années, le cinéaste Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a donné naissance à ce film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires des tropiques, sanctuaires de la biodiversité planétaire.

Il était une forêt offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme – du plus petit au plus grand – joue un rôle essentiel.

Gratuit sur réservation *

* Pour effectuer votre inscription, vous allez être redirigé vers un service extérieur à l’université (Eventbrite).

Inscription obligatoire

Le lien du site : https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-cinema-pneuma-et-il-etait-une-foret-684345314257

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:30:00+02:00 – 2023-10-18T20:30:00+02:00

cinéma séance exceptionnelle