Le 12 octobre 2023, à 17h00, le Kino Ciné (site de Pont-de-Bois) association étudiante de cinéma de l’Université de Lille accueille la projection du documentaire Chopin, je ne crains pas les ténèbres.

Film introduit par Brigitte Gautier, maître de conférences de Langue et Littérature polonaises à l’Université de Lille.

Le film suit trois pianistes : polonais, syrien et coréen qui s’apprêtent à donner des concerts respectivement à Auschwitz, dans un camp de réfugiés au Liban et à la frontière entre les deux Corées.

Consacré au départ à la perte et à l’exil, le film exalte pourtant le pouvoir thérapeutique de la musique et le bonheur qu’elle procure.

À partir de 18h00, La réalisatrice Joanna Kaczmarek, venue de Varsovie, répondra aux questions du public à l’issue de la projection.

À 19h00, un concert Chopin d’une heure permettra au public de s’immerger dans la musique et de mieux comprendre et ressentir les émotions du film.

Synopsis :

Le document présente trois pianistes : un Polonais, un Syrien et un Coréen qui s’apprêtent à donner un concert Chopin dans des lieux hautement symboliques : le premier à Auschwitz, le second dans un camp de réfugiés au Liban et le troisième à la frontière entre les deux Corées. La portée générale de l’oeuvre est une réflexion sur la perte, l’exil et le pouvoir de la musique.

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.kino-cine.com/evenement/2103520-chopin-je-ne-crains-pas-les-tenebres »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T17:00:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00

cinéma ciné-concert