Ciné Débat – Les Harkis Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Ciné Débat – Les Harkis
Samedi 30 septembre, 14h00
Kino Ciné
6€ tarif plein, 5€ tarif étudiant, 4€ -14 ans

1h 22min / Historique, Drame

De Philippe Faucon

Par Philippe Faucon, Yasmina Nini-Faucon

Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin SYNOPSIS :

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d'Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d'autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l'armée française, en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s'oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité.

Gabriella MARONGIU
Enseignante Anglais/FLE
Co-référente étudiant.e.s en exil pour la Faculté des Langues Cultures et Sociétés.
Responsable pédagogique du DU-Tremplin LEA.
Département des Langues Etrangères Appliquées
Facultés des Langues Cultures et Société organise dans le cadre de ses enseignements, un ciné-débat sur la filmographie de Philippe Faucon.

Philippe Faucon a accepté de venir présenter son film « Les Harkis », sorti en novembre 2022 et probablement son chef opérateur.

Kino Ciné
Université Lille 3 – Rue du barreau
59653 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France
03 20 41 61 43
http://www.kino-cine.com
contact.kinocine@gmail.com

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T15:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T15:30:00+02:00

