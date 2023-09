Soirée cinéma JIVÉ 2023 le jeudi 21 septembre 2023 Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 21 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Soirée cinéma JIVÉ 2023 le jeudi 21 septembre 2023 Jeudi 21 septembre, 19h00 Kino Ciné sur inscription

Soirée cinéma JIVÉ 2023 le jeudi 21 septembre 2023

Le jeudi 21 septembre 2023 à partir de 19h00, rendez-vous au Kino Ciné, association étudiante de cinéma depuis 1974.

Merci pour vos votes, vous avez choisi à 44% le film 8 Mile.

Cliquez sur le lien ci-desous pour vous inscrire, entrée offerte par l’Université de Lille avec pop-corn au caramel.

Inscription

1h 50min / Drame, Musical

De Curtis Hanson

Par Scott Silver, Jesse Wigutow

Avec Eminem, Kim Basinger, Mekhi Phifer

SYNOPSIS :

A Detroit, en 1995, Jimmy Smith Jr. a des rêves plein la tête, mais il lui manque encore les mots pour les exprimer. Sa vie d’adolescent se déroule entre banlieue blanche et quartiers noirs, le long de cette ligne de démarcation que l’on nomme 8 Mile Road. En dépit de tous ses efforts, Jimmy n’a jamais franchi cette barrière symbolique et continue d’accumuler les déboires familiaux, professionnels et sentimentaux.

Un jour, il participe à un clash – une joute oratoire de rappeurs – où il doit faire face à Papa Doc, le chef de la bande des » Leaders du Monde Libre « . Paralysé par le trac, il reste muet et doit quitter la scène sous les huées de la foule. Cette nouvelle humiliation l’oblige à un salutaire examen de conscience. Quelques jours plus tard, Jimmy se retrouve forcé de tenter un come-back…

Dans le cadre des Journée d’immersion de la vie étudiante, le Kino-Ciné (association étudiante de cinéma depuis 1974) et le BVEH Pont de Bois vous propose une soirée ciné le jeudi 21 Septembre 2023.

Vous avez choisi 8 Mile de Curtis Hanson qui sera proposé en VO au Kino-Ciné et en VF dans l’amphi B1.

Plusieurs animations seront proposées, dès 17h00…..Le pop corn sera offert pour la projection.

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/soiree-cinema-jive-2023?fbclid=IwAR3_Cu3e0nZEVsJ6PTNTek-eFiXEA5qTCYYFsYHs2rCSo66v2xyvPVDKqwQ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T19:00:00+02:00 – 2023-09-21T21:00:00+02:00

2023-09-21T19:00:00+02:00 – 2023-09-21T21:00:00+02:00

cinéma rap