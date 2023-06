AVANT-PREMIÈRE DU FILM SABOTAGE Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 16 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

AVANT-PREMIÈRE DU FILM SABOTAGE Vendredi 16 juin, 20h00 Kino Ciné Entrée payante ,Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif -14ans : 4€

Rendez-vous le Vendredi 16 Juin à 20h00

Adapté d’un manifeste éponyme de Andreas Malm « Comment saboter un pipeline » interroge l’absence quasi totale de violence chez les écologistes. Le film suit un groupe de militants environnementaux qui s’organisent pour commettre un acte de sabotage de grande envergure : faire exploser un pipeline.

Ce thriller écologique haletant s’inscrit dans l’actualité brûlante de la question climatique et des formes parfois explosives que peut prendre l’activisme quand l’inaction est devenue la norme.

Un carnet sera mis à votre disposition à la sortie de la séance pour laisser vos impressions, que vous ayez aimé ou non !

Sortie nationale le 26 juillet 2023 / 1h 48min / Thriller

Par Daniel Goldhaber, Ariela Barer

Avec Ariela Barer, Kristine Frøseth, Lukas Gage

Titre original : How To Blow Up A Pipeline

SYNOPSIS

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com

