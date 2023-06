AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 12 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Lundi 12 juin, 17h45 Kino Ciné Entrée payante, Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif -14ans : 4€

Rendez-vous le Lundi 12 Juin à 18h00

Le concept est simple : découvrez un film en avant-première, sans rien en savoir avant que l’écran ne s’illumine ?️

Un carnet sera mis à votre disposition à la sortie de la séance pour laisser vos impressions, que vous ayez aimé ou non !

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « email », « value »: « contact.kinocine@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320416143 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.kino-cine.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T17:45:00+02:00 – 2023-06-12T19:45:00+02:00

2023-06-12T17:45:00+02:00 – 2023-06-12T19:45:00+02:00