LES SAISONS HANABI PRINTEMPS 2023 – CINÉ-SUSHI Vendredi 9 juin, 18h00 Kino Ciné Entrée payante, Tarif plei, 6€ / Traif réduit : 5€ / Tarif -14 ans : 4€, Réservation pour le buffet : 12€

Rendez-vous au cinéma Kino Ciné le vendredi 09 juin 2023 à partir de 19h00.

Un Ciné-Sushi sera organisé entre les deux séances du vendredi 09 juin. Le buffet est payant, avec obligation de réserver sur le site HelloAsso pour pouvoir accéder au buffet. Le lien ci-contre : Ciné sushi – vendredi 9 juin à 19h00 (helloasso.com)

Ciné sushi proposé après la projection de « RENDEZ-VOUS À TOKYO » de Daigo Matsui et avant la projection la projection de « LA BEAUTÉ DU GESTE » de Shô Miyake.

Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, la réservation en ligne est fortement recommandée pour cet évènment afin de vous garantir un accès aux séances étant donné la très forte affluence sur les 7 avant-premiéres.

Le jour de la séance, pensez à vous munir de votre e-billet.

D’ici là… mata ne !

Devant la porte du temple dans la montagne

Les nuages passent en se réjouissant.

Équinoxe de printemps.

Hekigodo Kawahigashi (1873-1937)

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com

