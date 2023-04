LES SAISONS HANABI Kino Ciné, 7 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

LES SAISONS HANABI 7 – 13 juin Kino Ciné Tarif normal : 6€, tarif réduit : 5€, tarif -14ans : 4€

? LES SAISONS HANABI PRINTEMPS 2023 sont de retour ! ?

Le Printemps… saison des cerisiers en fleurs et du Hanami, du Kodomo no hi et de ses koinobori dans le vent, de la redoutable rentrée des classes mais aussi de la célèbre Golden week !

Quelques mois après la dernière édition Hiver des Saisons Hanabi, nous sommes heureux d’annoncer le retour des Saisons Hanabi dès le 07 juin 2023 pour une nouvelle édition, cette fois-ci aux couleurs du Printemps.

Le concept est le même : pendant 7 jours, seront présentés en avant-première 7 films japonais encore exclusifs en France.

L’année dernière, Le Kino Ciné avaient participé aux Saisons Hanabi Hiver, et vous aviez pu y découvrir Aristocrats, Tempura, De l’autre côté du ciel ou encore La Famille Asada !

Cette année, nous accueillons pour la première fois un invité d’honneur : le prodige du cinéma japonais Kôji Fukada, qui présentera le magistral Love Life, son dernier film sélectionné à la Mostra de Venise, et l’un de ses premiers films : La Comédie humaine.

Au programme :

Mercredi 19h45 – LOVE LIFE de Kôji Fukada

Un mélodrame d’une rare finesse, à la fois intense et surprenant. Kôji Fukada à son sommet : coup de cœur assuré !

Vendredi 18h00 – RENDEZ-VOUS À TOKYO de Daigo Matsui

Primée par le public au Festival de Tokyo, cette romance particulièrement délicate nous a enthousiasmé par son concept original : une histoire d’amour à rebours.

Vendredi 20h15 – LA BEAUTÉ DU GESTE de Shô Miyake

Une actrice éblouissante dans un film au cachet unique, la découverte d’un grand réalisateur.

Samedi 14h00 – COMING SOON de Takayuki Hirao

On vibre avec les personnages de cet anime à cent à l’heure, bourré d’humour et foisonnant d’idées.

Samedi 16h00 – A MAN de Kei Ishikawa

Rie découvre que son mari disparu n’est pas celui qu’il prétendait être. Elle engage un avocat pour connaître la véritable identité de celui qu’elle aimait.

Difficile de ne pas être envoûté par ce thriller feutré et furieusement élégant. Le film phénomène qui a tout raflé aux Césars japonais, avec Satoshi Tsumabuki (La Famille Asada) et Sakura Ando (Une affaire de famille).

Lundi 20h00 – COMME UN LUNDI de Ryo Takebayashi

Votre boss vous harcèle ? Vos collègues vous épuisent ? Vous ne voulez plus retourner au bureau ? Vous n’imaginez pas ce que traversent Yoshikawa et ses collègues ! Car, en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle… qui recommence chaque lundi ! Entre deux rendez-vous client, réussiront-ils à trouver la sortie ?

Une comédie jubilatoire, qui n’a rien à envier à Un jour sans fin… Et des nouveaux collègues qu’on aimerait ne plus quitter !

Mardi 19h45 – COMÉDIE HUMAINE de Kôji Fukada

Une rencontre fortuite née d’une déception, un vernissage où personne ne vient et un nouveau membre dans la famille : trois histoires s’entrecroisent et révèlent des vérités jusque-là bien enfouies.

Ryûsuke Hamaguchi a ses « Contes du hasard et autres fantaisies », Kôji Fukada sa « Comédie humaine ». Trois histoires savoureuses portées chacune par un concept fort et un regard acéré sur la société japonaise.

Suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter.

D’ici là… mata ne !

Devant la porte du temple dans la montagne

Les nuages passent en se réjouissant.

Équinoxe de printemps.

Hekigodo Kawahigashi (1873-1937)

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « email », « value »: « contact.kinocine@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 41 61 43 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.kino-cine.com/ »}] [{« link »: « https://www.hanabi.community/love-life-critique-du-film/ »}, {« link »: « https://www.hanabi.community/rendez-vous-a-tokyo-critique-du-film/ »}, {« link »: « https://www.hanabi.community/la-beaute-du-geste/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T19:45:00+02:00 – 2023-06-07T21:50:00+02:00

2023-06-13T19:45:00+02:00 – 2023-06-13T22:00:00+02:00

Saison hanabi Kino Ciné