Rétrospective Makoto Shinkai Kino Ciné, 5 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Rétrospective Makoto Shinkai 5 et 19 mai Kino Ciné Tarif normal : 6€, tarif réduit : 5€, tarif -14 ans : 4€, Buffet gratuit sous réservation. KINO-RÉTRO vous présente … MAKOTO SHINKAI ! Dans le cadre de la rétrospective consacrée à Makoto Shinkai, le Kino Ciné vous propose, à l’occasion de la sortie de Suzume, de redécouvrir le précedent film du réalisateur japonais ! Rendez-vous au Kino Ciné le Vendredi 05 Mai 2023 et le Vendredi 19 Mai 2023 à 18h00. Un Ciné-Sushi sera organisé pour la séance du Vendredi 19 Mai. Le buffet est gratuit, OBLIGATION de réserver sur le site HelloAsso pour pouvoir accéder au buffet. Le lien du site ci-contre : Ciné sushi les enfant du temps (helloasso.com) – Suzume, le Vendredi 05 Mai à 18h00

– Les Enfants du Temps, le Vendreid 19 Mai à 18h00 Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « email », « value »: « contact.kinocine@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 41 61 43 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.kino-cine.com/ »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/kino-cine/evenements/cine-sushi?_ga=2.29790265.729242510.1681546728-1702856867.1663343522 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T18:00:00+02:00 – 2023-05-05T20:10:00+02:00

2023-05-19T18:00:00+02:00 – 2023-05-19T20:30:00+02:00 Ciné-Sushi Kino Ciné

