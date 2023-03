AVANT-PREMIERE SUZUME Kino Ciné, 24 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

AVANT-PREMIERE SUZUME Vendredi 24 mars, 18h00 Kino Ciné 6€/5€/4€

Rendez-vous le Vendredi 24 Mars à 18h pour l’avant-première du film Suzume, le nouveau film de Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name et Les enfants du temps !

Genre : Aventure, Animation

Durée : 2h02

Synopsis:

Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée, et d’autres portes s’ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu’elles renferment. L’homme est formel : toute porte ouverte doit être fermée. Là où elle s’est égarée se trouvent les étoiles, le crépuscule et l’aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer.

Tarifs habituels:

Plein : 6€

Réduit : 5€

– 14 ans : 4€

Information et réservation sur notre site www.kino-cine.com

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:00:00+01:00 – 2023-03-24T20:30:00+01:00

