5€/6€

À 20h, Mercredi 01 Mars, rejoignez nous au Kino Ciné du Campus Pont-de-Bois pour une séance cinéma & psychanalyse.

Kino Ciné
Université Lille 3 – Rue du barreau
59653 Villeneuve d'Ascq

03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com Projection du film «Professeur Yamamoto part à la retraite» de Kazuhiro Sôda.

La séance sera suivie d’un débat animé par Rosa Caron, MCF-HDR en psychopathologie clinique, PSITEC, Lille et Francis DANVERS, P.U. émérite en psychologie et sciences de l’éducation et de la formation Université de Lille.

Évènement en partenariat avec l’Association des psychologues cliniciens de Lille (https://apclille3.com/).

SYNOPSIS :

Pionnier de la psychiatrie au Japon, le professeur Yamamoto s’apprête à prendre sa retraite à l’âge de 82 ans. A l’approche du départ, il sent ses patients de plus en plus déboussolés, alors qu’il ne sait pas lui-même comment affronter ce bouleversement.

Tarifs habituels :

Plein : 6 €

Réduit (étudiant.e.s, RSA, personnels UdL…) : 5 €

Pass Culture accepté

Carte Bleue acceptée.

Événement ouvert à tou·te·s et accessible aux personnes à mobilité réduite.

