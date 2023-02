Super Seven Club – L’argent de poche Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Super Seven Club – L’argent de poche Kino Ciné, 27 février 2023, Villeneuve-d'Ascq. Super Seven Club – L’argent de poche Lundi 27 février, 20h00 Kino Ciné Rendez-vous le 27 Février à 20h00 au Kino Ciné du Campus Pont-de-Bois pour une séance ciné-débat du film L’Argent de Poche de François Truffaut. Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com Pour ce second ciné-club lillois, nous vous proposons de poursuivre sur le thème de “l’enfance” avec le film “L’argent de poche” du grand François Truffaut !

L’oeuvre sera introduite par l’un de nos membres, puis suivie d’un petit échange questions-réponses avec également des lots à la clé !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T20:00:00+01:00

2023-02-27T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Kino Ciné Adresse Université Lille 3 - Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Super Seven Club – L’argent de poche Kino Ciné 2023-02-27 was last modified: by Super Seven Club – L’argent de poche Kino Ciné Kino Ciné 27 février 2023 Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord