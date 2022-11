Ciné débat / PACIFICTION tourment sur les iles Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Ciné débat / PACIFICTION tourment sur les iles Kino Ciné, 15 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Ciné débat / PACIFICTION tourment sur les iles Jeudi 15 décembre, 20h00 Kino Ciné

6€/5€

À 20h, Jeudi 15 décembre, rejoignez-nous au Kino Ciné du Campus Pont-de-Bois pour une séance ciné-débat. Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com Projection du film « Pacifiction : Tourment sur les Îles » de Albert Serra suivi d’un débat avec Pierre Jendrysiak, rédacteur à la revue de cinéma en ligne Débordements et enseignant en études cinématographiques à l’Université de Lille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T20:00:00+01:00

2022-12-15T23:00:00+01:00 les films du losange

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Kino Ciné Adresse Université Lille 3 - Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Ciné débat / PACIFICTION tourment sur les iles Kino Ciné 2022-12-15 was last modified: by Ciné débat / PACIFICTION tourment sur les iles Kino Ciné Kino Ciné 15 décembre 2022 Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord