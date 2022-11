Coup de cœur surprise / Avant-première Kino Ciné Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Coup de cœur surprise / Avant-première Kino Ciné, 6 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Coup de cœur surprise / Avant-première Mardi 6 décembre, 20h00 Kino Ciné

6€/5€

? Avant-premières « Coup de Cœur Surprise » ? Rendez-vous le Mardi 6 Décembre à 20h00 Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com Le concept est simple : découvrez un film en avant-première, sans rien en savoir avant que l’écran ne s’illumine ! ?️ Un carnet sera mis à votre disposition à la sortie de la séance pour laisser vos impressions, que vous ayez aimé ou non ! Notre cinéma s’associe avec l’Association Française des Cinémas Art et Essai pour vous proposer une saison des « Coup de Cœur Surprise », films en avant-premières, sélectionné par l’AFCAE et votre cinéma.

Cette avant-première surprise sera proposée chaque mois une fois l’accord du distributeur obtenu.

