Rendez-vous le Vendredi 2 décembre 2022 à 17h30 au Cinéma le Kino Ciné pour la projection du film documentaire « Ceux qui nous lient » en présence de la réalisatrice Mélanie Gilmant. Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com Cette séance, proposée à tou.te.s, est organisée en priorité aux futur.e.s professionnel.le.s de l’éducation. A l’issue du film, il y aura une discussion de 19h à 19h30 avec la réalisatrice ainsi que des enseignants de l’école Hélène Boucher de Mons-en-Baroeul (en pédagogie Freinet) dans laquelle le film a été tourné. Ce sera l’occasion pour tout.e.s de poser des questions sur les pratiques et la pédagogie. Synopsis : Au départ, Mélanie se questionnait sur son propre bonheur, mais rapidement, elle se demande si à l’échelle du pays aussi, on ne ferait pas fausse route. Et si nos liens comptaient plus que nos biens ?

C’est au Danemark et en Finlande, toujours en tête des classements sur le bien-être, qu’elle part en quête de réponses, dans l’un des premiers lieux de socialisation : l’école.

Elle rencontre aussi celles et ceux qui veulent réinventer, ici en France, une autre culture des liens, dès l’enfance ! Durée : 1h 32min en VF

Genre : Documentaire

Réalisé par MÉLANIE GILMANT

