Avant-première ★ THE STREET Kino Ciné, 28 novembre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

6€/5€

Rendez-vous le lundi 28 novembre 2022 à 18h au Cinéma Le Kino-Ciné pour la projection en avant-première du film « The Street » en présence du réalisateur Zed Nelson.

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com

Cette séance, proposée à tou.te.s, est organisée par des étudiant.e.s en 2ème année de licence d’Études culturelles (parcours Culture et médias) et leur enseignant, Franck Freitas-Ekué, Docteur en science politique.

Synopsis :

Alors que les gratte-ciels de verre et d’acier étincelants du centre financier de Londres se rapprochent de plus en plus, la zone entourant Hoxton Street a été transformée par des éaménagements « de luxe » et des prix de l’immobilier très élevés.

Cette rue traditionnelle de l’est de Londres, à moins d’un kilomètre de la City de Londres, est devenue le dernier bastion des quartiers défavorisés – une concentration de personnes âgées, pauvres et dépossédées. La communauté ouvrière très soudée de Hoxton Street a absorbé des vagues d’immigrants depuis les années 1950. Mais avec le déclin de l’industrie raditionnelle, le dernier afflux de jeunes urbains branchés – suivi de près par des restaurants chers, des start-ups de médias numériques et des promoteurs immobiliers d’entreprise – a entraîné une aggravation de la fracture sociale et financière.

Sentant qu’ils ont été laissés pour compte, les habitants blancs vieillissants de la rue déplorent la perte de leur emploi et de leur ancien mode de vie, faisant écho aux 52 % qui ont voté pour quitter l’UE. Dans un contexte d’embourgeoisement rapide, de capitalisme non réglementé, d’années d’austérité, de retombées de Grenfell et de l’éruption de Brexit, le premier long métrage de Zed Nelson est un portrait tragicomique d’une rue mais d’une nation en quête de changement.

Durée : 1h 34min en VOSTF

Genre : Documentaire

Réalisé par Zed Nelson



