Séance gratuite sur réservation

Projection du film à 18h00, Vendredi 25 Décembre, rejoignez-nous au Kino Ciné du Campus Pont-de-Bois pour une séance ciné-concert. Entrée + buffet gratuit !

03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com A vos agendas, rendez-vous le Lundi 25 Novembre à 18h00, au Kino Ciné du Campus Pont-de-Bois pour une séance ciné-concert.

Projection du film « Nana » de Jean Renoir en compagnie d’un concert organisé par Benjamin MOUSSAY, musicien et compositeur de jazz enseignant au CRR de Paris, en partenariat avec Sous-Écran 59, La Mairie de Villeneuve d’Ascq. Buffet offert durant l’entracte ! 2h30 | VF

De Jean Renoir

Avec CATHERINE HESSLING, Pierre Lestringuez, JACQUELINE FORZANE, WERNER KRAUSS, JEAN ANGELO

Genre : Drame, Romance

__________________________________ Tarifs :

Cette séance est gratuite sur réservation. Place limitée.

Appuyez sur « Gratuit sur réservation* » sur le site du Kino-ciné

Lien de l’événement : https://www.kino-cine.com/evenement/2025820-nana ______________________________

Le Kino Ciné

Université de Lille – Campus Pont de Bois

Rue du barreau

59650 Villeneuve d’Ascq

www.kino-cine.com

03.20.41.61.43

contact@kino-cine.com

