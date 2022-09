Inscription obligatoire

« Les océans, qui produisent la moitié de notre oxygène, régulent le climat et la température de la Terre, nous fournissent de la nourriture et de l’eau et abritent des centaines de milliers d’espèces, sont depuis longtemps notre meilleur allié dans notre lutte contre le changement climatique. »

Isabella Lövin, vice-Premier ministre de Suède in Le changement climatique, une menace pour les océans, chronique ONU.

Le dernier rapport du GIEC fait le constat alarmant d’une situation climatique qui s’érode et porte les germes de bouleversements catastrophiques. S’il est accablant, il invite également à prendre des mesures claires et urgentes, pour enrayer les sombres et inéluctables prédictions de fin du monde. Les chercheurs de l’Université de Lille contribuent aux rapports du GIEC et partagent ce constat. C’est par le prisme de l’océan qu’ils abordent les questions de régulation du climat.

VENDREDI 7 OCTOBRE

KINO CINÉ | DÈS 18H

18h : Soleil vert, de Richard Fleischer

(1973, 1h37, science-fiction, drame, thriller)

Avec Charlton Heston, Edward G. Robinson, Leigh Taylor-Young

En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul

le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population

miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments.

Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l’ordre.

Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril de

sa vie, l’effroyable réalité de cette société inhumaine.

20h15 : Océans, de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

(2010, 1h44, documentaire)

Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de thons en chasse,

accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager

avec le grand requin blanc épaule contre nageoire…

Le film Océans c’est être poisson parmi les poissons.

Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous

entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises

polaires aux tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes

pour nous faire redécouvrir les créatures marines connues,

méconnues, ignorées.

Océans s’interroge sur l’empreinte que l’homme impose à la vie

sauvage et répond par l’image et l’émotion à la question :

« L’Océan ? C’est quoi l’Océan ? ».



